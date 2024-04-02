Боярова (???) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боярова (???) Наталья Павловна

Место рождения

Мордовская Кандарать, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовская Кандарать, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.04.1894

Муж: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.01.1895

Сын: Бояров Иоанн Ксенофонтович

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1898

Дочь: Акилина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1899

Сын: Бояров Симеон Ксенофонтович

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1901

Сын: Бояров Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Бояров Димитрий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1906

Дочь: Мария Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1908

Дочь: Акилина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Евфросиния Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович

Мордовский Белый Ключ, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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