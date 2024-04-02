Боярова (???) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
30.04.1894
Рождение ребёнка
25.01.1895
Сын: Бояров Иоанн Ксенофонтович
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Рождение ребёнка
30.06.1898
Дочь: Акилина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Рождение ребёнка
26.07.1899
Сын: Бояров Симеон Ксенофонтович
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Рождение ребёнка
22.10.1901
Сын: Бояров Иван Ксенофонтович
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Бояров Димитрий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Рождение ребёнка
05.04.1906
Дочь: Мария Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Рождение ребёнка
14.06.1908
Дочь: Акилина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Евфросиния Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Бояров Ксенофонт Карпович
Смерть
Неизвестно