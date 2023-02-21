Кожемякина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякина Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слюсарев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Муж: Кожемякин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Кожемякина Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Кожемякин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1914

Дочь: Короткая Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Кожемякин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожемякина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Кожемякин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Виктор Федорович

Отец ребёнка: Кожемякин Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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