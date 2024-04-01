Сухопарова Елена Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сухопаров Иван Михайлович
Отец ребёнка: Сухопаров Михаил Васильевич
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область