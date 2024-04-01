Сухопарова Елена Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова Елена Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Сухопаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Сухопаров Михаил Васильевич

деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Михаил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
деревня Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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