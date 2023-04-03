Филатов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1882
Дата смерти25.04.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1882
Отец: Филатов Василий
Мать: Филатова Варвара
Рождение ребёнка
1914
Сын: Филатов Константин
Мать ребёнка: Филатова Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Агафья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1921
расстрелян как белогвардеец