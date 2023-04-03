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Филатов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1882

Дата смерти

25.04.1921

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1882

Отец: Филатов Василий

Мать: Филатова Варвара

Рождение ребёнка
1914

Сын: Филатов Константин

Мать ребёнка: Филатова Агафья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Агафья Петровна

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
25.04.1921
расстрелян как белогвардеец