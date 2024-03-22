Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Иван
Мать: не указана
НП не точно РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-4VR?i=145&wc=M699-PZ9%3A224254401%2C234970501%2C235065501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Анна Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Иванович
Ильинское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9CST?i=627&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
Смерть
Неизвестно