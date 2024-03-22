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Анна Ивановна

Место рождения

Замостье, Медведевская волость, Валдайский уезд

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1696 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Иван

Мать: не указана

Замостье, Медведевская волость, Валдайский уезд
НП не точно РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L111-4VR?i=145&wc=M699-PZ9%3A224254401%2C234970501%2C235065501&cc=1929530
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Анна Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Иванович

Ильинское, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9CST?i=627&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
Смерть
Неизвестно

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