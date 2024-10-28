Мананников Иоанн Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Мананников Феодор Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.
Дочь: Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Мананникова (Щербатых) Татьяна Ефимовна
Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения из паспорта: 13.05.1892 МК: ГААК Ф144, Оп5, Д451 Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, села Бротков крестьянин Иван Феодоров Манаинков и законная жена его Татиана Евфимова, оба пр... Показать все
Смерть
Неизвестно