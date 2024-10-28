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Мананников Иоанн Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Мананников Феодор Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мананникова (Щербатых) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
15.05.1893 ст.

Дочь: Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Мананникова (Щербатых) Татьяна Ефимовна

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения из паспорта: 13.05.1892 МК: ГААК Ф144, Оп5, Д451 Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, села Бротков крестьянин Иван Феодоров Манаинков и законная жена его Татиана Евфимова, оба пр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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