Груздева Евдокия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Евдокия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

13.09.1917

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Груздев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.10.1887

Сын: Груздев Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.04.1889

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.05.1890

Дочь: Феодосия Матвеевна

Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.08.1892

Сын: Груздев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1895

Дочь: Груздева Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.09.1917
Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Похороны
15.09.1917