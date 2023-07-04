Груздева Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти13.09.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1887
Сын: Груздев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
01.10.1887
Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
02.04.1889
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
24.05.1890
Дочь: Феодосия Матвеевна
Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
11.08.1892
Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович
Рождение ребёнка
03.04.1895
Дочь: Груздева Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Груздев Матвей Анисимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
13.09.1917
Похороны
15.09.1917