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Дунаева Руфина Ришатовна

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Место рождения

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1992

Отец: Габдрахманов Ришат Фатхетдинович

Мать: Габдрахманова Рузиля Амировна

Какре-Елга, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.06.2016

Сын: Дунаев Султан Ришатович

Отец ребёнка: Дунаев Ришат Рашидович

Рождение ребёнка
29.01.2019

Дочь: Дунаева Амиля Ришатовна

Отец ребёнка: Дунаев Ришат Рашидович

Рождение ребёнка
05.04.2022

Дочь: Дунаева Сафия Ришатовна

Отец ребёнка: Дунаев Ришат Рашидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Ришат Рашидович

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