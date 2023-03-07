Дунаева Руфина Ришатовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1992
Рождение ребёнка
13.06.2016
Отец ребёнка: Дунаев Ришат Рашидович
Рождение ребёнка
29.01.2019
Дочь: Дунаева Амиля Ришатовна
Отец ребёнка: Дунаев Ришат Рашидович
Рождение ребёнка
05.04.2022
Дочь: Дунаева Сафия Ришатовна
Отец ребёнка: Дунаев Ришат Рашидович
Бракосочетание
Неизвестно