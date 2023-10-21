Ермолаева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Анастасия

Место рождения

Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Фёдорович

Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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