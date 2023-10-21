Ермолаева Анастасия
Место рожденияМедведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Фёдорович
Медведерово, Кушнаренковскогоо района, Башкирии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно