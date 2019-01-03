Суркова Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1932

Дата смерти

03.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1932

Отец: Булгаков Петр

Мать: Булгакова Елена

Рождение ребёнка
01.12.1952

Дочь: Романцова Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Сурков Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
28.04.1955

Дочь: Крыкова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Сурков Сергей Сергеевич

Смерть
03.01.2019
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