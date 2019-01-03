Суркова Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1932
Дата смерти03.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1932
Отец: Булгаков Петр
Мать: Булгакова Елена
Рождение ребёнка
01.12.1952
Дочь: Романцова Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Сурков Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
28.04.1955
Дочь: Крыкова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Сурков Сергей Сергеевич
Смерть
03.01.2019