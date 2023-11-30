Козлов Евгений Юрьевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.2017
Сын: Козлов Артемий Евгеньевич
Мать ребёнка: Козлова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
08.07.2022
Сын: Козлов Тимофей Евгеньевич
Мать ребёнка: Козлова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно