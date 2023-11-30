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Козлов Евгений Юрьевич

Место рождения

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

27.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Порецкое, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.05.2017

Сын: Козлов Артемий Евгеньевич

Мать ребёнка: Козлова Ольга Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.07.2022

Сын: Козлов Тимофей Евгеньевич

Мать ребёнка: Козлова Ольга Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Ольга Александровна

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