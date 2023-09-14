Козырев Семён
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1881
Дочь: Кузнецова Фёкла Семёновна
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Курск, Новосибирская обл. Мохнатый Лог, Ферганская обл. Коканд, Челябинская обл. Златоуст
Смерть
Неизвестно