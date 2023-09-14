Козырев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1881

Дочь: Кузнецова Фёкла Семёновна

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Курск, Новосибирская обл. Мохнатый Лог, Ферганская обл. Коканд, Челябинская обл. Златоуст
Смерть
Неизвестно
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