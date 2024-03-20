Beyers Johan David
Место рожденияStellenbosch, Kaap Kolonie [Suid Afrika]
Дата рождения05.10.1817
Дата смерти06.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1817
Отец: Beyers Johan Andries Jan
Мать: Christina
Stellenbosch, Kaap Kolonie [Suid Afrika]
Крещение
05.10.1817
Stellenbosch, Western Cape, South Africa
Крещение
26.10.1817
Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa
Место жительства
18.05.1869
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1905
Knorhoek, Stellenbosch Distrik, Kaap Kolonie [Siud Afrika]
Похороны
Неизвестно
Knorhoek, Stellenbosch, South Africa