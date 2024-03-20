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Beyers Johan David

Место рождения

Stellenbosch, Kaap Kolonie [Suid Afrika]

Дата рождения

05.10.1817

Дата смерти

06.08.1905

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1817

Отец: Beyers Johan Andries Jan

Мать: Christina

Stellenbosch, Kaap Kolonie [Suid Afrika]
Крещение
05.10.1817
Stellenbosch, Western Cape, South Africa
Крещение
26.10.1817
Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa
Место жительства
18.05.1869
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1905
Knorhoek, Stellenbosch Distrik, Kaap Kolonie [Siud Afrika]
Похороны
Неизвестно
Knorhoek, Stellenbosch, South Africa
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