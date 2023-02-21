Крестина (Христина) Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Зиновия Севастьянова
Отец ребёнка: Севастьян Симеонов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Аграфена Севастьянова
Отец ребёнка: Севастьян Симеонов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Севастьян Симеонов
Смерть
Неизвестно