Крестина (Христина) Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестина (Христина) Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Зиновия Севастьянова

Отец ребёнка: Севастьян Симеонов

Лагоново, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Аграфена Севастьянова

Отец ребёнка: Севастьян Симеонов

Лагоново, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Севастьян Симеонов

Лагоново, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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