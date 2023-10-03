Попов Николай Яковлевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.05.1931
Дата смерти18.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
16.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Нина Васильевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Нина Васильевна
Смерть
18.04.1977