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Попов Николай Яковлевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.05.1931

Дата смерти

18.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
16.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Нина Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Нина Васильевна

Смерть
18.04.1977
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