Комарова Пелагия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1863
Сын: Комаров Евгений Андреевич
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1865
Дочь: Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
18.11.1866
Сын: Комаров Мертворожденный Андреевич
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
20.05.1868
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
25.06.1869
Дочь: Соломея Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
20.09.1870
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
09.07.1872
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
30.07.1873
Дочь: Соломония Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
20.12.1878
Дочь: Настасия Андреевна
Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич