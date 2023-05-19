Комарова Пелагия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Пелагия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1863

Сын: Комаров Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
24.01.1865

Дочь: Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1866

Сын: Комаров Мертворожденный Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
20.05.1868

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.06.1869

Дочь: Соломея Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.09.1870

Сын: Комаров Коприй Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.1872

Сын: Комаров Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1873

Дочь: Соломония Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Чатлык, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
20.12.1878

Дочь: Настасия Андреевна

Отец ребёнка: Комаров Андрей Андреевич