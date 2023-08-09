Амосов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
1957
Сын: Амосов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Амосова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Головко Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Амосова Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Амосова Ирина Михайловна
Смерть
Неизвестно