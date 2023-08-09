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Амосов Александр Дмитриевич

Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Амосов Дмитрий Яковлевич

Мать: Амосова Прасковья Степановна

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1957

Сын: Амосов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Амосова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Головко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Амосова Ирина Михайловна

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амосова Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно