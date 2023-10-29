Федяева (Быкова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяева (Быкова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.
2002 г.р.

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.08.1987

Муж: Федяев Владимир Эрикович

Рождение ребёнка
09.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федяев Владимир Эрикович

Павловск, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.12.1989

Дочь: Костяева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Федяев Владимир Эрикович

Рождение ребёнка
13.01.2002

Дочь: Ильина Алина Владимировна

Отец ребёнка: Федяев Владимир Эрикович

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