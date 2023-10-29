Федяева (Быкова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.08.1987
Рождение ребёнка
09.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федяев Владимир Эрикович
Павловск, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.12.1989
Дочь: Костяева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Федяев Владимир Эрикович
Рождение ребёнка
13.01.2002
Дочь: Ильина Алина Владимировна
Отец ребёнка: Федяев Владимир Эрикович