(Шаповал) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1911
Дочь: Блоцкая Евгения Демьяновна
Отец ребёнка: Шаповал Демьян
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповал Григорий Демьянович
Отец ребёнка: Шаповал Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаповал Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаповал Демьян
Смерть
Неизвестно