Евсюков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюков Николай Васильевич

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Место рождения

ст. Аяш

Дата рождения

20.01.1937

Дата смерти

06.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937

Отец: Евсюков Василий Илларионович

Мать: Евсюкова Мария Корнеевна

ст. Аяш
Бракосочетание
1959

Жена: Евсюкова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
12.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюкова Валентина Егоровна

Кретовка
Рождение ребёнка
19.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюкова Валентина Егоровна

Кретовка
Рождение ребёнка
10.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюкова Валентина Егоровна

Кретовка
Рождение ребёнка
04.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евсюкова Валентина Егоровна

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
06.10.2019
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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