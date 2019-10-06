Евсюков Николай Васильевич
Место рожденияст. Аяш
Дата рождения20.01.1937
Дата смерти06.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1937
ст. Аяш
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
12.11.1961
Кретовка
Рождение ребёнка
19.07.1963
Кретовка
Рождение ребёнка
10.05.1966
Кретовка
Рождение ребёнка
04.10.1979
Смерть
06.10.2019
Похороны
Неизвестно