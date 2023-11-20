Ципровский Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смерти05.12.1891 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Дочь: Северовостокова Лариса Павловна
Мать ребёнка: Ципровская Алевтина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Ципровский Александр Павлович
Мать ребёнка: Ципровская Алевтина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Ципровский Вячеслав Павлович
Мать ребёнка: Ципровская Алевтина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1891 ст.
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область