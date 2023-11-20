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Ципровский Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

05.12.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Дочь: Северовостокова Лариса Павловна

Мать ребёнка: Ципровская Алевтина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Ципровский Александр Павлович

Мать ребёнка: Ципровская Алевтина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Ципровский Вячеслав Павлович

Мать ребёнка: Ципровская Алевтина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ципровская Алевтина Тимофеевна

Смерть
05.12.1891 ст.
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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