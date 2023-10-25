Кокодеева (Меренова) Матрена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меренов Дмитрий Тихонович
Мать: Меренова Полина
Рождение ребёнка
12.02.1967
Дочь: Максимова Елена Александровна
Отец ребёнка: Кокодеев Александр
Рождение ребёнка
25.09.1970
Сын: Кокодеев Олег Александрович
Отец ребёнка: Кокодеев Александр
Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокодеев Александр
Смерть
Неизвестно