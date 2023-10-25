Кокодеева (Меренова) Матрена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокодеева (Меренова) Матрена Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меренов Дмитрий Тихонович

Мать: Меренова Полина

Рождение ребёнка
12.02.1967

Дочь: Максимова Елена Александровна

Отец ребёнка: Кокодеев Александр

Рождение ребёнка
25.09.1970

Сын: Кокодеев Олег Александрович

Отец ребёнка: Кокодеев Александр

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокодеев Александр

Смерть
Неизвестно
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