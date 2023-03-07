Чулошников Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Чулошников Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ошнурова Акулина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Чулошникова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чулошникова Катерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чулошников Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1847