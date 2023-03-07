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Чулошников Андрей Алексеевич

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Место рождения

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Чулошников Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ошнурова Акулина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Чулошникова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чулошникова Катерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Сын: Чулошников Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1847
Саклово, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
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