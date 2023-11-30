Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Николаев Николай Александрович
Николаев Николай Александрович
Написать автору
Древо
Место рождения
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
Дата рождения
14.03.1961
Пол
Мужской
Отец
Николаев Александр Михайлович
1931 г.р.
Мать
Душечкина Августина Яковлевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1961
Отец:
Николаев Александр Михайлович
Мать:
Душечкина Августина Яковлевна
Петрозаводск
, Петрозаводский, Республика Карелия
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия