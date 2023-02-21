Климова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Климов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Климов Михаил
Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Село Опахань Глинищевский район Брянская область???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Климов Михаил
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния