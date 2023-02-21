Климова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Климов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил

Ольховка, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Село Опахань Глинищевский район Брянская область???
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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