Костюнин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюнин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1973

Дочь: Будар Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Костюнина Алла Афанасьевна

Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Костюнина Алла Афанасьевна

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюнина Алла Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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