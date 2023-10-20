Пономарева (Нагайцева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Пономарева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Пономарев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
2000
Сын: Пономарев Антон Владимирович
Отец ребёнка: Пономарев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно