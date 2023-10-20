Пономарева (Нагайцева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Нагайцева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

1996 г.р.
2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Пономарева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
2000

Сын: Пономарев Антон Владимирович

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Владимир Александрович

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