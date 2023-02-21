Михайлов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Иван
Мать: Михайлова Антонина
Рождение ребёнка
18.05.1952
Мать ребёнка: Михайлова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно