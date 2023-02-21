Михайлов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Иван

Мать: Михайлова Антонина

Рождение ребёнка
18.05.1952

Сын: Михайлов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Михайлова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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