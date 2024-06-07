Серов Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Серов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Виталий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серов Юрий

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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