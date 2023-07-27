Шнейдер (Шнейдер) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шнайдер Давид
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Рождение ребёнка
16.09.1918
Сын: Шнейдер Александр
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Луговое, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шнейдер (шнайдер) Тобьис (Тобьяс)
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тринс Ольга
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубс Милита
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безганс Роза
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шнейдер (шнайдер) Ронгольд
Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)
Смерть
Неизвестно