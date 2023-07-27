Шнейдер (Шнейдер) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдер (Шнейдер) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шнайдер Давид

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Рождение ребёнка
16.09.1918

Сын: Шнейдер Александр

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Луговое, Ленинский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнейдер (шнайдер) Тобьис (Тобьяс)

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнейдер (шнайдер) Яков

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тринс Ольга

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубс Милита

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безганс Роза

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнейдер (шнайдер) Ронгольд

Отец ребёнка: Шнейдер (шнайдер) Иван Иванович (Ганс)

Смерть
Неизвестно