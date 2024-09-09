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Полякова (Никитина) Тамара Владимировна

Место рождения

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

25.07.1927

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927

Отец: Никитин Владимир Андреевич

Мать: Никитина (Липатова) Евдокия (Дуня) Максимовна

Серафимович, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождена в станице Усть-Медведицкая (Сталинградская область) 18:30
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Васильева (Полякова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Сын: Поляков Игорь Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1960

Сын: Поляков Андрей Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2012

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