Полякова (Никитина) Тамара Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.07.1927
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1927
Рождена в станице Усть-Медведицкая (Сталинградская область) 18:30
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Васильева (Полякова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Сын: Поляков Игорь Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1960
Сын: Поляков Андрей Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2012