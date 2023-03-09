Загородников Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Загородников Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загородникова Лилия Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно