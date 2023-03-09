Загородников Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загородников Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загородников Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загородникова Лилия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загородникова Лилия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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