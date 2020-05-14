Родионова (Чернова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Чернова) Елена Ивановна

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Место рождения

РСФСР Брянская обл.,Клетнянский р-н д.Лютня

Дата рождения

23.07.1930

Дата смерти

14.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1930

Отец: Чернова Иван Борисович

Мать: Чернова Евфросинья Григорьевна

РСФСР Брянская обл.,Клетнянский р-н д.Лютня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Михаил Алексеевич

ленинград
Смерть
14.05.2020
Россия г.Санкт Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия г.Санкт Петербург Серафимовское кладбище
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