Родионова (Чернова) Елена Ивановна
Место рожденияРСФСР Брянская обл.,Клетнянский р-н д.Лютня
Дата рождения23.07.1930
Дата смерти14.05.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1930
РСФСР Брянская обл.,Клетнянский р-н д.Лютня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
ленинград
Смерть
14.05.2020
Россия г.Санкт Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия г.Санкт Петербург Серафимовское кладбище