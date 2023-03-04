Ким Рудик
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1981
Мать ребёнка: Ким Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1982
Мать ребёнка: Ким Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1985
Сын: Ким Руставелий Рудольфович
Мать ребёнка: Ким Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ким Татьяна Петровна