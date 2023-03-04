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Ким Рудик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1981

Сын: Ким Руслан Рудольфович

Мать ребёнка: Ким Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
04.11.1982

Сын: Ким Рудик Рудольфович

Мать ребёнка: Ким Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1985

Сын: Ким Руставелий Рудольфович

Мать ребёнка: Ким Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ким Татьяна Петровна

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