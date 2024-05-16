(Булгакова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булгакова) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Булгакова (Щербакова) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтенков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кухтенков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробейков Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Коробейков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухтенков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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