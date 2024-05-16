(Булгакова) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтенков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Кухтенков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробейков Леонид Андреевич
Отец ребёнка: Коробейков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробейков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кухтенков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан