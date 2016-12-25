Быстрова (Дегтярева) Валерия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1939
Дата смерти25.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1939
Отец: не указан
Мать: Дегтярева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быстров Павел Ильич
Смерть
25.12.2016
Калининград, город Калининград, Калининградская область