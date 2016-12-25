Быстрова (Дегтярева) Валерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Дегтярева) Валерия Григорьевна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

12.12.1939

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1939

Отец: не указан

Мать: Дегтярева Софья

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быстров Павел Ильич

Смерть
25.12.2016
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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