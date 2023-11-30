Ксения Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1851 ст.
Муж: Прокопий Стефанович
ГАКО 33-4-168 Воинка: Прокопий Стефанович (35 лет), второй брак Кросна: Ксения Прокопьевна (25 лет), второй брак Поручители: по жениху - Воинка - Михаил Петрович и Андрей Владимирович Невеста - Воин... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Дочь: Таисина Иулита Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Стефанович
Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно