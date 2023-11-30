Ксения Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Прокопьевна

Ксения Прокопьевна

Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1851 ст.

Муж: Прокопий Стефанович

ГАКО 33-4-168 Воинка: Прокопий Стефанович (35 лет), второй брак Кросна: Ксения Прокопьевна (25 лет), второй брак Поручители: по жениху - Воинка - Михаил Петрович и Андрей Владимирович Невеста - Воин... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Дочь: Таисина Иулита Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Стефанович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close