Сорокина (Иванова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Иванова) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940

Отец: Иванов Василий

Мать: Ефимова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1967

Сын: Сорокин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Сорокин Владимир

Рождение ребёнка
08.05.1974

Сын: Сорокин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Сорокин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Владимир

Смерть
Неизвестно
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