Сорокина (Иванова) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1940
Отец: Иванов Василий
Рождение ребёнка
12.10.1967
Сын: Сорокин Олег Владимирович
Отец ребёнка: Сорокин Владимир
Рождение ребёнка
08.05.1974
Сын: Сорокин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Сорокин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокин Владимир
Смерть
Неизвестно