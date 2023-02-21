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Зотов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.07.1980

Жена: Зотова Анна Анатольевна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.11.1981

Дочь: Зотова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Зотова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
30.10.1984

Дочь: Кулиш Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Зотова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
19.12.1987

Дочь: Сидорова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Зотова Анна Анатольевна

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