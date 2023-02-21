Зотов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1980
Жена: Зотова Анна Анатольевна
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.11.1981
Дочь: Зотова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Зотова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
30.10.1984
Дочь: Кулиш Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Зотова Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
19.12.1987
Дочь: Сидорова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Зотова Анна Анатольевна