Захаров Прохор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Древо Алексея Захарова на myheritage
Рождение ребёнка
27.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Захарова Прасковья Матвеевна
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Древо Алексея Захарова на myheritage
Упоминание
Неизвестно
Древо Алексея Захарова на myheritage
Смерть
1931
Древо Алексея Захарова на myheritage