Захаров Прохор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Прохор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Древо Алексея Захарова на myheritage
Рождение ребёнка
27.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Захарова Прасковья Матвеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Прасковья Матвеевна

Древо Алексея Захарова на myheritage
Упоминание
Неизвестно
Древо Алексея Захарова на myheritage
Смерть
1931
Древо Алексея Захарова на myheritage
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