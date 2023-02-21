Шапорин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапорин Юрий Александрович

Шапорин Юрий Александрович

avatar

Место рождения

Глухов, Сумская обл., Украина

Дата рождения

27.10.1887

Дата смерти

09.12.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1887 по 1906
Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1906 по 1908
Киев, Украина
Место жительства
С 1908 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1936
Клин, Клин, Московская область
Место жительства
С 1936 по 1966
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.12.1966
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close