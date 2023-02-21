Шапорин Юрий Александрович
Место рожденияГлухов, Сумская обл., Украина
Дата рождения27.10.1887
Дата смерти09.12.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1887 по 1906
Глухов, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1906 по 1908
Киев, Украина
Место жительства
С 1908 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1936
Клин, Клин, Московская область
Место жительства
С 1936 по 1966
Смерть
09.12.1966