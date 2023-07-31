Лифанов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лифанов Петр Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1900
Дочь: Кононова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Лифанов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Лифанов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
22.07.1910
Дочь: Викулина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
18.07.1912
Дочь: Лифанова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
09.08.1913
Дочь: Лифанова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Московская область д. Леонтьева
Рождение ребёнка
23.06.1915
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
?.12.1916
Сын: Лифанов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
11.06.1918
Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
1919