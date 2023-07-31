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Лифанов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лифанов Петр Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1900

Дочь: Кононова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Лифанов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Лифанов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
22.07.1910

Дочь: Викулина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
18.07.1912

Дочь: Лифанова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
09.08.1913

Дочь: Лифанова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Московская область д. Леонтьева
Рождение ребёнка
23.06.1915

Сын: Лифанов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
?.12.1916

Сын: Лифанов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
11.06.1918

Сын: Лифанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Лифанова Ксения Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лифанова Ксения Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
1919