Володин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Володина ?
Прозорово, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларкина Надежда
Мать ребёнка: Володина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Володина ?
Смерть
Неизвестно