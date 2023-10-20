Володин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодин Фёдор

Володин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Володин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Володина ?

Прозорово, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларкина Надежда

Мать ребёнка: Володина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close