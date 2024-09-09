Истомин Самсон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомин Самсон Михайлович

Истомин Самсон Михайлович

Место рождения

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.06.1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1785

Отец: Истомин Михаил

Мать: не указана

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1802

Жена: Дарья Севастьяновна

Восприемниками на их свадьбе были: племянник Евдоким Истомин и Андрей Глотов. Ниже представлена запись из метрической книги об их свадьбе.
Рождение ребёнка
30.12.1805

Сын: Истомин Зот Самсонович

Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.05.1808

Сын: Истомин Сафрон Самсонович

Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810 или 1814

Сын: Истомин Ермил Самсонович

Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.