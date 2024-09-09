Истомин Самсон Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.06.1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1785
Отец: Истомин Михаил
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.02.1802
Жена: Дарья Севастьяновна
Восприемниками на их свадьбе были: племянник Евдоким Истомин и Андрей Глотов. Ниже представлена запись из метрической книги об их свадьбе.
Рождение ребёнка
30.12.1805
Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна
Рождение ребёнка
04.05.1808
Сын: Истомин Сафрон Самсонович
Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна
Рождение ребёнка
1810 или 1814
Мать ребёнка: Дарья Севастьяновна
Смерть
Неизвестно