Гудкова (Борисова) Наталия Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.01.2003
Сын: Гудков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Гудков Алексей Валерьевич
Рождение ребёнка
05.12.2014
Дочь: Гудкова Злата Алексеевна
Отец ребёнка: Гудков Алексей Валерьевич