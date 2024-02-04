Гудкова (Борисова) Наталия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Борисова) Наталия Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1980

Отец: Борисов Борис Владимирович

Мать: Борисова (Котова) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Алексей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
11.01.2003

Сын: Гудков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Гудков Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
05.12.2014

Дочь: Гудкова Злата Алексеевна

Отец ребёнка: Гудков Алексей Валерьевич

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