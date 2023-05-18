Григорьева Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1949
Дочь: Григорьева Лилия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.02.1951
Дочь: Рудавская Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Григорьев Яков Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Григорьев Яков Семенович
Смерть
Неизвестно