Григорьева Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Маргарита Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1949

Дочь: Григорьева Лилия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.02.1951

Дочь: Рудавская Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Григорьев Яков Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Григорьев Яков Семенович

Смерть
Неизвестно