Смирнова (Горлановна) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Горлановна) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Алексеевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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