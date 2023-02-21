Смирнова (Горлановна) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Алексеевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно