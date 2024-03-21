Борисова Нюра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Борисова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 3-й ребёнок неизвестен
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масленникова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно