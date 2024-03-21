Борисова Нюра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Нюра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Борисова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 3-й ребёнок неизвестен

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масленникова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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