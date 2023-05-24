Дик Татьяна Леонидовна
женский, родилась 10.02.1991, Омск, город Омск, Омская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1991
Отец: Дик Леонид Германович
Мать: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.10.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва