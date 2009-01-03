Борисова (Просецкая) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти03.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2009
Армавир, город Армавир, Краснодарский край