Борисова (Просецкая) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Просецкая) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

03.01.2009

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: Просецкий Афанасий Павлович

Мать: Просецкая Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Николай Иванович

Смерть
03.01.2009
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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